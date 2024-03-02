İş Adamı Behlül Çelebi'nin Besi İşletmesi Ziyaret Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kırsal kalkınma yatırımlarından faydalanarak başladığı besiciliği sürdüren İş adamı Behlül Çelebi'nin besi hanesini düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ziyaret etti. İşletme, büyükbaş hayvan besiciliği ile Düzce ve çevre illere gerekli olan karkas et ihtiyacını katkı sağlıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Merkez Yenikaraköy'ünde Genç İşletmeci Behlül Çelebi tarafından kırsal kalkınma yatırımlarından faydalanan kurulan modern besi sığırı işletmesini ziyaret etti. İşletme, 2018 yılında 60 başlık hayvan ahırı yapımı için 267 bin 810 TL hibe ödemesi alarak hayvancılığa başlamış ve başarılı bir şekilde büyüyüp üretimini sürdürüyor.

Yapılan ziyarette İl Müdürü Esra Uzun'a Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak ve teknik personel eşlik etti. Behlül Çelebi yaptıkları büyükbaş hayvan besiciliği ile Düzce ve çevre illere gerekli olan karkas et ihtiyacına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. İl Müdürü Uzun, ziyarette besiciliğin sorunları, karşılaştıkları problemler ve Düzce ili hayvancılığının genel durumu karşılıklı olarak istişare edilerek çözüm önerilerini görüştü. - DÜZCE