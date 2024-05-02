Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

31 yaşındaki eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekle yargılanan 44 yaşındaki Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı ve iş adamı Kuandyk Bishimbayev'ın eşini öldürmeden önce sekiz saat boyunca şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bishimbayev, suçsuz olduğunu iddia etse de, sonunda mahkemede eşini dövdüğünü ve "kazara" ölümüne neden olduğunu kabul etti. 2018'de rüşvetten hüküm giymiş olan Bishimbayev, on yıllık cezasının sadece iki yılını çektikten sonra affedilmişti.

Nukenova'nın cesedi, eşinin bir akrabasına ait Astana'daki BAU restoranında bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları, Bishimbayev'in eşini saçlarından tutarak kameranın görüş alanından çektiğini gösterdi. Nukenova'nın annesi, kızının sekiz saat boyunca işkence gördüğünü ve kızının, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bishimbayev'in avukatları başlangıçta Nukenova'nın ölüm nedeni olarak gösterilen tıbbi delilleri sorguladı ve Bishimbayev'in eşini kıskanç ve şiddet eğilimli olarak göstermeye çalıştı. Ancak, mahkemede Nukenova'nın Bishimbayev'e saldırdığını gösteren hiçbir güvenlik kamerası görüntüsü sunulmadı.

Restoran çalışanlarının sağlık ekiplerinin çağırmasına izin verilmedi ve teknik bir arıza bahanesiyle güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesi talimatı verildi.

Bu dava, Kazakistan'da ilk kez çevrimiçi olarak yayınlanarak 19 milyon kişiye açık hale getirildi. Nukenova'nın ölümü, ülkede büyük tepki çekti ve aile içi şiddetle mücadele konusunda yeni yasaların çıkarılması çağrılarına yol açtı. On binlerce kişi, suçluların hesap vermesini sağlayacak yeni yasalar için dilekçe imzaladı. Senatörler, eş şiddetini sertleştiren ve "Saltanat Yasası" olarak adlandırılan yasaları onayladı.

Nukenova'nın kardeşi Aitbek Amangeldy, kız kardeşinin trajik kaderinin Kazakistan'da aile içi şiddet hakkındaki tutumları değiştirdiğine inandığını belirtti. 1 Nisan'daki mahkeme oturumunda Bishimbayev, Nukenova'nın ailesinden özür diledi ve "Ölümünü kabullenmek benim için her zaman çok zordu. Özür dilerim. Affedilmeyi beklemiyorum ama bu benim sorumluluğum," dedi.