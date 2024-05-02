Manhattan'lı İş Adamından Kripto Para Saadet Zinciri Skandalı

Manhattan'da yaşayan bir iş adamı, lüks konaklama ve kripto para ticareti vaatleriyle 43 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürüttüğü iddiasıyla suçlanıyor. Yatırımcılardan topladığı fonları kişisel harcamalara yönlendiren Idin Dalpour, hakim karşısına çıkacak.

43 Milyon Dolarlık Saadet Zinciri Skandalı Aydınlanıyor

New York'un ünlü Manhattan bölgesinden bir adam, yatırımcılardan 43 milyon dolar topladığı iddia edilen uzun soluklu bir Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak dolandırıcılıkla suçlanıyor. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Idin Dalpour adlı şahıs, dün sabah gözaltına alındı. Şahsın gün içerisinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD Savcısı Damian Williams, Dalpour'un yatırımcılara Las Vegas'ta bir konaklama tesisi ve kripto para birimi ticareti işine yatırım yaparak yüksek getiri sağlayacağını vaat ettiğini belirtti. Williams, "Dolpour'un iddialarının bir serap olduğunu ve aslında yatırımcılara, diğer yatırımcıların parasıyla ödemeler yaptığı klasik bir Ponzi şeması yürüttüğünü" ifade etti.

İddialara göre Dalpour, 2022 yılı başlarından bu yılın Nisan ayına kadar hem ABD içinde hem de uluslararası alanda yatırımcıları hedef aldı. Bu süreçte, toplanan fonların iddia edildiği amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı, bunun yerine Dalpour tarafından kişisel olarak zimmetine geçirildiği ve yeni gelen yatırımcıların paralarıyla önceki yatırımcılara ödemeler yapıldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Ponzi şemasının mağdurlarıyla yüzleştiğinde Dalpour, "Ne yapabilirsiniz ki? Sadece beni hapse atabilirsiniz." dediği aktarıldı.