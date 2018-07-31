İstanbul'un Göbeğinde Polise Taşlı Saldırı! Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Olaya müdahale etmeye gelen polislere taşlarla saldıran grup, polisin biber gazı müdahalesi sonrası dağıldı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ KAVGAYI AYIRMAYA GELDİ

Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen ekiplere zorluk çıkarmaya başladı.

GRUP, POLİSLERE TAŞLI SALDIRIDA BULUNDU

Bunun üzerine ekipler destek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi gönderildi. Grup taşlarla polis ekiplerine saldırmaya başlayınca polis ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan ve polis ekiplerine saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Çıkan kavga ve polise taş atanlar ile ilgili çalışma başlatıldı.