İstanbul'un Göbeğinde Polise Taşlı Saldırı! Çok Sayıda Gözaltı Var
İstanbul Sancaktepe'de komşu iki aile arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polislere taşlarla saldıran grup biber gazıyla dağıtılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Olaya müdahale etmeye gelen polislere taşlarla saldıran grup, polisin biber gazı müdahalesi sonrası dağıldı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
POLİS EKİPLERİ KAVGAYI AYIRMAYA GELDİ
Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen ekiplere zorluk çıkarmaya başladı.
GRUP, POLİSLERE TAŞLI SALDIRIDA BULUNDU
Bunun üzerine ekipler destek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi gönderildi. Grup taşlarla polis ekiplerine saldırmaya başlayınca polis ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karışan ve polis ekiplerine saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Çıkan kavga ve polise taş atanlar ile ilgili çalışma başlatıldı.
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POLİSE AMERİKADAKİ GİBİ YETKİ VERCEN ELLERİNİ KALDIR TESLİM OL OLMUYORMU KAFASINA SIKACAN OLAY BU KADAR BASİT YOK MÜSLÜMANMIŞIZ YOK İSLAMMIŞ HEPSİ HİKAYE NÜFUSTA YAZIYOR POLİSE UZUNAN ELLER KIRILSINCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Tam barbar yobaz iflah olmaz pislik bir toplumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Sülayman reis onların hepsini paketlerCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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iste Avrupaya uye olucaz diye ya bosverin bunlarin nerde kaldi eski gunler Polise el bile kaldiramazdin bunun suclusu HUkumettirCevap Yaz 13 5 Yayından KaldırKEMAL: Ama onlar 16 yıldır hükümette hiç duydunmu bir kere olsun suçu üzerlerine alsınlar onlar sütten çıkmış ak kaşık yuh olsun GEBERMEYEDE gebermiyorlar KURTULALIM bunların hakkından Amerika gelecek hiç merak etmeyin1 Yayından Kaldır