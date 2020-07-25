İSTANBUL Sabiha Gökçen'den Katar uçuşları yeniden başladı
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İSTANBUL Sabiha Gökçen'den Katar uçuşları yeniden başladı

Sabiha Gökçen'den Katar uçuşları yeniden başladıİlkay DİKİCİİSTANBUL, (DHA)- Katar Havayolları yaklaşık 4 aylık aranın ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na bugün itibarıyla yeniden seferlere başladı.

25.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:29

Sabiha Gökçen'den Katar uçuşları yeniden başladı

İlkay DİKİCİİSTANBUL, (DHA)- Katar Havayolları yaklaşık 4 aylık aranın ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na bugün itibarıyla yeniden seferlere başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların maske ve koruyucu siperlik, kabin ekibinin de maske, koruyucu gözlük ve tek kullanımlık koruyucu ekipman kullandıkları görüldü.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 11 Haziran'da yeniden başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor. Katar Havayolları, 25 Temmuz itibarıyla gerçekleşen seferle beraber Sabiha Gökçen Havalimanı'na 4 aylık aradan sonra dönmüş oldu. Airbus 320 tipi uçakla Doha'dan gelen uçak, apronda su takı ile karşılandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yolcuların maske ve koruyucu siperlik, kabin ekibinin de maske, koruyucu gözlük ve tek kullanımlık koruyucu ekipman kullandıkları görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen(İSG) Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong, İSG Terminal Operasyon Müdürü Ali Mehmet Uyar, İSG Terminal Nöbetçi Müdürü Oktay Sözen ve Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, Katar Havayolları ekibine çiçek hediye ederek hoşgeldiniz dedi. Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, şirket olarak Türk havacılık sektörüne inandıklarını söyleyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeniden sefer düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlk etapta haftada 3 gün olarak karşılıklı gerçekleşecek Doha - Sabiha Gökçen seferlerinin 1 Ağustos'tan itibaren haftanın 7 günü devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL Sabiha Gökçen'den Katar uçuşları yeniden başladı

Kaynak: DHA

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