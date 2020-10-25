İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor

25.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:11
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sis nedeniyle İDO'nun bazı iç hat seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. 

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı İDO iç hat seferleri iptal edildiği öğrenilirken, özellikle trafikte olan sürücülerin ana artellerde görüş mesafesinin 20-30 metreye kadar düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve boğazın büyük bir kısmının sisle kaplanırken, balık tutmak için erken saatlerde Eminönü'ne gelen balıkçılar hem balık tuttu, hem de manzaranın tadını çıkardı.


- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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