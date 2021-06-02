İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona eriyor
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am) tarafından destek verildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı