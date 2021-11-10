Isınmak için girdiği otomobilin motor bölümünde sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ısınmak için otomobilin motor bölümüne giren köpek yavrusu, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Gece Kar yağışının olduğu ilçeye bağlı Mazı köyünde bir köpek, soğuktan korunmak için otomobilin motor kısmına girdi.

Aracın sahibi Turgut Kahraman, sabah işe gitmek için motoru çalıştırmak istediğinde kaputun altından ses geldiğini fark etti.

Kaputu açtığında köpeği gören Kahraman, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpek yavrusuna araç sahibi tarafından süt verildi.

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