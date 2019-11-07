İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 526 milyar liraya ulaştı

07.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:52

Türkiye İş Bankası, konsolide aktif büyüklüğünü Eylül itibarıyla 526.3 milyar liraya yükselterek, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik. Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305.8 milyar lirası nakdi kredi, 90.3 milyar lirası gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül itibarıyla 396.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir."İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2019 itibarıyla konsolide mevduat hacmini yıl sonuna göre yüzde 8.4 artırarak 269.9 milyar lira düzeyine çıkaran banka, mevduatta da özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.Açıklamaya göre, mevduat dışı fon kaynaklarından da yararlanan İş Bankası, 2019'un ilk 9 ayında, 1.2 milyar lirası sermaye hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte olmak üzere, yurt içi piyasalarda 12 milyar lira tutarında menkul kıymet ihraç etti.İş Bankası açıklamasında, bankanın bilançosuna ilişkin şu bilgiler verildi: "Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4.5 milyar lira net kar elde eden Banka özkaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.1 artırarak Eylül itibarıyla 61.2 milyar TL düzeyine çıkardı."İş Bankası'nın sermaye yeterliliği oranı yüzde 17.8 düzeyine yükseldi."İş Bankası teknolojik yenilikler ve dijitalleşme çalışmaları ile de öncü konumunu sürdürüyor. Banka, kişisel bankacılık asistanı Maxi'den Workup Girişimcilik Programı'na ve Maxis Girişim Sermayesi Şirketi'ne, Silikon Vadisi'ndeki iştirakinden Çin'deki ve Kıbrıs'taki inovasyon merkezlerine ve şubeleri de kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarına kadar farklı alanlardaki yatırımlarının katkısıyla müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletiyor.

"Banka, bu dönemde tüzel kişi firma müşterilerine, farklı bankalardaki hesap hareketlerini İşCep üzerinden takip etme imkanı veren ve 'açık bankacılık' alanında Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli adımlardan biri olan TekCep hizmetini sundu."

Kaynak: DHA