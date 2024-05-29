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Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen ünlü teknik direktör Jose Mourinho için yeni bir gelişme yaşandı. Mourinho'ya en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.

Günlerdir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen başarılı teknik direktör Jose Mourinho için önemli bir gelişme yaşandı.

EN İYİ TEKLİFİ FENERBAHÇE YAPTI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Mourinho'ya hem teknik hem ekonomik açıdan en ilgi çekici teklif Fenerbahçe tarafından yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

61 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusunun ardından, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm. Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım. Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." diye cevap vermişti.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmek için hafta sonunda Londra'ya gidecek. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gideceğiz. Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Aydın AKDAĞ:

Bu adam çok masraflı olur vazgeçin

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erkan yüksel:

ne besıktası ya bıze sergenı alın yeter ona verecegenız parayı futbolcuya harcayın alayı çöp

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Murat Yıldırım:

İsmail Kartal kalsın zaten iyi ne gereği var…Siyaset futboldan elini çeksin yeter…

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Güray Dilli :

Arap takımı ile sözleşme imzaladığı haberleri çıkmıştı ?

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Şerafettin Berk:

Ne fener ne beşiktaş umarım ikiside bu sevdadan vazgeçer hem masraflı hem diğer ayrılış şekillerine bakarsan tazminat peşinde birisi evet mourinho ama devir geçti be abi

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