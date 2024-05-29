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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

29 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.05.2024 09:15:00

Tamir Tarihi: 29.05.2024 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Sarısalkım Caddesi Üzerinde Ø225'lik içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.05.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 29.05.2024 18:00:00

Detay: Lalahan mahallesi yıldırım caddesi içerisinde Q225 hdpe boruda oluşan arızası nedeniyle saat 18:00 a kadar

Etkilenen Yerler: Lalahan mahallesi geneli

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 29.05.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ÇAMLICA MAH 134 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAH

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