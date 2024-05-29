Emlak Konut'tan yeni kampanya! Konut kredisi faizi düşecek mi? #127960

Artan fiyatların ve faiz oranları konuta erişimi düşürürken konut piyasasında da durgunluğa yol açtı. Vatandaşlar ev sahibi olabilecekleri yeni yollar ararken Emlak Konut GYO, piyasayı hareketlendirmek adına hazırladıkları projeyi paylaştı. Yeni kampanyayla konut kredisi faizleri düşürülerek, vade süreleri uzatılacak. Peki, konut kredisi faizi düşecek mi?

KONUT KREDİSİ FAİZİ DÜŞECEK Mİ?

Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak. Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilir." dedi.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER NELER?

Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak. İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.