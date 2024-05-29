Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta din dersinin zorunlu, matematik dersinin ise seçmeli olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak?

YENİ MÜFREDATTA MATEMATİK DERSİ SEÇMELİ Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak yeni müfredat için "Matematik dersi seçmeli oldu" iddiası ortaya atıldı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Çok sayıda sosyal medya platformunda kısa sürede yayılan haberlerde "Din dersinin zorunlu ancak matematik dersinin seçmeli olduğu" ifadeleri yer aldı. Hiçbir resmi kurum tarafından paylaşılmayan bu asılsız bilgi vatandaşların kafasında soru işaretlerine neden oldu. İletişim Başkanlığı ise o iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta, matematik dersinin seçmeli ders olması söz konusu değildir. Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bireyin bütüncül matematiksel gelişimi amaçlanmakta, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olması ve yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme potansiyelinin inşa edilmesi hedeflenmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu" iddiası doğru değildir." ifadelerini kullandı.