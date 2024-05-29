Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 29 Mayıs Euro kaç lira?

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EURO NE KADAR?

Euro 34,9481'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,2114'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,6673'ten satılıyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu gelişmenin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü TÜFE ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

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