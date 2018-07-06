İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Güvenceler, Karşılıklı Bir Şekilde Uygulanabilecek Kararlardır,...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana'da gerçekleşen KOEP oturumu ardından yaptığı açıklamada, "Güvenceler, karşılıklı bir şekilde uygulanabilecek kararlardır, bu bir tehdit değildir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana'da Bakanlar düzeyinde gerçekleşen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) oturuma katıldı. Çin Fransa, Almanya, İngiltere ve Rusya Dışişleri Bakanlarının İranlı diplomatlarla 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunması ve devamı için yapılan görüşmelerin ardından, İran Dışişleri Bakanı Zarif basının soruları yanıtladı. Devletlerarası ilişkilerde güvencelerin önemine değinen Zarif,"Güvenceler, karşılıklı bir şekilde uygulanabilecek kararlardır. Karşı tarafın sözlerine yerine getirmemesi durumunda biz bu güvenceleri uygulayabiliriz, bu bir tehdit değildir" şeklinde konuştu.

Zarif, "Bugün gözden kaçmış olan bazı noktalar, ortak komisyonun toplantı sonrası vermiş olduğu bildiride yer aldı. Aynı zamanda toplantı sırasında taraflar önerilerini daha ayrıntılı bir şekilde ifade ettiler. Uzmanlarımız söz konusu önerileri değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

İran'ında konu üzerinde çalışmaları olduğunu ifade eden Zarif, "Bu doğrultuda bir garantimizin olması yönünde karşı tarafa kendi programlarımızın olduğunu belirttik. Tabii bu bir tehdit değildir, sadece sözlerini uygun bir zaman içerisinde yerine getirmeleri için bir güvencedir" şeklinde konuştu. Avrupa dışındaki ülkelerle olan ilişkilerine de değinen Zarif "Rusya ve Çin de bizim ile iyi bir ilişkiye sahip. Bugün açıklanan konular bir yalnız Avrupa'nın yerine getirmesi gereken taahhütler değil, ortak komisyonun tüm üyelerinin yerine getirmesi gereken konulardır. Bu önemli bir nokta" ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise bugün yaptığı açıklamada, "İran Sürekli, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini bozacağı tehdidinde bulunmaktan vazgeçmeli" ifadelerini kullanmıştı. - VİYANA