İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti.

İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti.

Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.

Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine "1918'de doğduğu" yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.

Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Salgında en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.

İran'ın Simnan eyaletinde Kovid-19'u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin'de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından "virüsü yenen en yaşlı ikinci kişi" olarak kayıtlara geçmişti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta, 103 yaşındaki Haver Ahmedi adlı kadının, 6 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

Bem kentinde 91 yaşındaki bir hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki bir kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 11 bin 133 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Kovid-19 nedeniyle dün 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 2 bin 378, vaka sayısı 32 bin 332 oldu.

Kaynak: AA