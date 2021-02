İnönü Kapalı Çarşısı, 51 yıldır AVM'lere meydan okuyor

MALATYA'da, 51 yıl önce yapılan İnönü Kapalı Çarşısı, vatandaşların son dönemlerde ilgi gösterdiği alışveriş merkezlerine rağmen 147 esnafla ayakta durmaya devam ediyor.

Kentte 1970 yılında yapılan ve Malatyalı merhum Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü'nün ismi verilen 'İnönü Kapalı Çarşısı', aradan geçen yarım asırda kentin en uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Farklı sektörlerden 147 esnafın bulunduğu yer altına inşa edilen ve 3 kat merdivenle inilen çarşı, son dönemlerde meydana gelen depremlere rağmen ayakta duruyor. Kapalı Çarşı esnafı, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen müşteri memnuniyeti için iş yerlerini kapatmamaya gayret gösteriyor.

İnönü Kapalı Çarşı Derneği yöneticilerinden Hacı Demirhan (70), çarşının günümüzde herkesin uğrak noktası olan AVM'lere inat ayakta kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Yarım asırdır Malatya'ya hizmet eden çarşıda esnafın gelen müşteriler ile yakından ilgilendiğini anlatan Demirhan, "Bizim tarihimiz çok eski, ancak AVM'ler yeni kuruldu. AVM ile bizdeki müşterilerimizin farklılığı şu; biz müşteri ile ilgileniriz ama AVM'lerde müşterilere ilgi bulunmaz. Her yerde fiyatlar üstünde etiketleri yapıştırılmış. Müşteri o fiyatlarla alıp, gidip kasaya parasını ödeyip çıkıyor. Ama bizde öyle olmuyor. Müşteriyi oturtuyoruz, çay söylüyoruz, gerektiği zaman onlara açık hesap yapıyoruz. Bu kolaylığı sağladığımız için çarşı esnafı yıllardır ayakta duruyor" dedi.Çarşıda her sektörden esnafın bulunduğunu ve gelen vatandaşların aradığı her şeyi bulabildiğini de anlatan Demirhan, müşterilere her zaman samimi ve dost olarak davranmalarının kendilerini farklı kılarak ayakta kalmalarını sağladığını sözlerine ekledi.

Müşteriler de esnafın samimiyeti nedeniyle alışverişlerini buradan yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN