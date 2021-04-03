ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Semih VuralOGM Ormanspor: Kloof 12, Kadir Bayram 8, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 1, Kikanovic 14, Holloway 16, Efe Ergi Tırpancı, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya, Payne 14Büyükçekmece Basketbol: Farrell 16, Enes Berkay Taşkıran 9, Klobucar...

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 12, Kadir Bayram 8, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 1, Kikanovic 14, Holloway 16, Efe Ergi Tırpancı, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya, Payne 14

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 16, Enes Berkay Taşkıran 9, Klobucar 14, Oliver 20, Olaseni 4, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 7, Eldridge 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 4, Bekir Sabri Karlı

1. Periyot: 22-21

Devre: 32-41

3. Periyot: 57-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 85-74 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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