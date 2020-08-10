İMES OSB'nin temeli 2021 yılında atılıyor
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İMES OSB'nin temeli 2021 yılında atılıyor

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği Yalova İMES OSB'de hedef, 2021 Haziran ayında ilk etabın temelini atmak.

İMES OSB'nin temeli 2021 yılında atılıyor
10.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:59

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği Yalova İMES OSB'de hedef, 2021 Haziran ayında ilk etabın temelini atmak.

Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şehirleri İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın kesiştiği nokta olan Yalova ili Çiftlikköy ilçemizde İstanbul-İzmir oto yolu ve Kılıç gişesine sınır mevkine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 7 Haziran 2017 tarihinde 331 sicil numarasını alarak tüzel kişilik kazanan Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2017 yılında tescil aldığı gün sanayicisine verdiği sözlere uygun olarak, ilk etabın toplu temel atma törenini 2021 Haziran ayında atıyor olacağız" dedi.

Özdemir, 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarından bahsederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koyduğu vizyondan aldığımız feyz ile Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te devreye alınacak olan sanayi tesislerimiz, tamamlanacak olan kamu kurumları, idari yapılar, sosyal donatılar ve Yalova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü gibi üst yapı projelerimizle 1. Etap alanımız için yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği yerli, yenilikçi, yeşil ve yeni nesil bir OSB'nin ilk örneğini ortaya koymuş olacağız. Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği, Yalova Makine İhtisas OSB'de talep toplama sürecinin üçte ikilik kısmını tamamladık. Hali hazırda mevcutta 230 üyemiz var ve üçte iki dolulukla yola çıkan nadir OSB kuruluşlarından birisiyiz. 300 tesisin kurulum aşaması tamamlanıp maksimum doluluğa ulaştığında burada 20 bin kişilik istihdam öngörümüz var. 300 sanayi tesisinin işletimde olduğu tarihi 2027 olarak öngörüyoruz. 140 tesisin işletime geçme terminini ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 olarak belirledik. Bütün iş planımızı buna göre yapıyoruz. Malumunuz COVID-19 sürecinde kurumsal olarak içe döndük ancak yine bu dönemde yatırım hususunda; plan, proje, fizibilite etüdleri gibi süreçlerimizin tamamını da sonuçlandırdık. Mayıs ayı itibarı ile ara verdiğimiz saha çalışmalarına da başlamış olduk. Şu anda eski tempomuzun üzerinde bir tempo ile saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz döneminde COVID-19 sürecinde ara verilen saha çalışmalarımızın telafisini yaparak tam da söz verdiğimiz gibi 2021 Haziran ayında planladığımız fabrikaların toplu temel atma törenlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Temel atacağımız yapıları sanayicilerimizin öncelikli ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak en hızlı hizmeti sağlamak ve kaynak kullanımını efektif yapmak açısından ince eleyerek belirleyemeye çalıştık. İdari kampüs olarak adlandırdığımız alan içerisinde yönetim binamız, toplantı ve konferans salonu, yaklaşık 1500 kişiye hitap edecek camimiz, banka binaları, kafe ve restoran yapıları olacak.

Kamu Kampüsümüzde ise sanayicilerimizin belgelendirme, hibe ve teşvikler, personel temini, ilgili izin ve denetimler gibi ihtiyaç duyduğu hizmetler için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Birimi, Sanayi ve Ticaret Odası Temsilciliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yalova Temsilciliği, KOSGEB İl Müdürlüğü, TSE Yalova Temsilciliği, İŞKUR Temsilciliği, DEİK, Eximbank gibi kurumların ve değişkenlerin hepsini bir arada toplayacağız. Süreçle ilgili projelerimizi tamamladık ve ilgili bakanlıklarımızdan gerekli onaylar alındı" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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