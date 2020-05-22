Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

22.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:21

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Ilgaz Dağı geçidinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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