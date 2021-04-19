IKBY Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine iki katyuşa füzesi atıldığını duyurdu
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IKBY Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine iki katyuşa füzesi atıldığını duyurdu

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine iki katyuşa füzesi atıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesine iki katyuşa füzesinin atıldığını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesine iki katyuşa füzesinin atıldığını bildirdi.

Peşmerge Bakanlığından füze saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kifri ilçesine akşam saatlerinde, 17. Peşmerge Piyade Tugayı üzerinden geçen ve Peşmerge merkezinin 500 metre uzağına düşen iki katyuşa füzesinin ateşlendiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle yaralanma ya da maddi zarar olmadığı belirtilen açıklamada, saldırı sonrası Peşmerge ve güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığı, saldırının kaynağına yönelik soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

IKBY'ye yönelik füze saldırıları

Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'na 14 Nisan'da patlayıcı yüklü drone ile saldırı gerçekleştirilmişti.

IKBY İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, saldırının ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri bölümünü hedef aldığını kaydetmişti. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bir depoda hasar meydana geldiği ifade edilmişti.

Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente yönelik 15 Şubat'ta toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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