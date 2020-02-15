İHH Genel Başkanı Yıldırım: "Bütün Müslümanların topraklarını birlikte savunacağız"

15.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:54

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz bütün Müslümanların topraklarını birlikte savunacağız. Şimdi birileri kalkmış diyor ki ikili devlet İsrail'de olsun, Filistin'de olsun. Filistin topraklarının bir karışını bile İsrail'e verme hakkına kimse sahip değildir. İkili devleti reddediyoruz." dedi.

İHH tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Kudüs ve Mavi Marmara Şehitlerini Anma" programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mavi Marmara belgeselinin izlenmesiyle başladı.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Mavi Marmara şehitlerini 10 yıldır rahmetle andıklarını söyledi. Mavi Marmara gemisinin mazlumlar için yola çıktığını hatırlatan Yıldırım, "Gemide birçok dinden, birçok milletten insan bir araya gelmişti. Gazze'deki yetimlere ulaşmak istiyorlardı. O saldırının olduğu gece 10 değil 16 şehit verdik. O gecenin sabahına varmadan Türk Deniz Kuvvetleri yardımımıza gelmesin diye İsrail PKK'yı da kullanarak İskenderun'daki Deniz Kuvvetlerine saldırı yaptı. Orada 6 askerimiz şehit oldu. Orada şehitler verdik, yaralılar verdik ama tüm dünyayı ayağa kaldırdık." dedi.

Yıldırım, mazlumların sesi olmaya devem edeceklerini ifade ederek "İsrail zannediyor ki Kudüs'ü kolayca alabilirim. Her şeyin zamanı var, her şeyin sırası var. Şam topraklarını çok iyi biliyoruz. Zalim Esed ve babası Golan Tepelerini İsrail'e parayla sattılar. Şimdi de kalkıp bize diyorlar ki İsrail'le mücadele ediyoruz. Yalan söylüyorsunuz. Siz o gece Filistin topraklarını, Şam topraklarını sattınız." diye konuştu.

Kudüs üzerinde kimsenin plan yapma hakkına sahip olmadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Hiç kimse İslam beldelerini alamaz. Bizim verecek tek bir karış toprağımız yok. Biz bütün Müslümanların topraklarını birlikte savunacağız. Filistin topraklarının bir karışını bile İsrail'e verme hakkına kimse sahip değildir. İkili devleti reddediyoruz. Mescidi Aksa peygamberler diyarıdır, ilk kıblemizdir. 3 kutsal şehir ve 3 kutsal mescit bunları hiç kimseye vermeyeceğiz. İnsanlık için, ümmet için, mazlumlar için Kudüs'ün kurtuluşuna kadar yürümeye, çalışmaya, cihat etmeye söz veriyoruz."

Kaynak: AA