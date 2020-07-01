İddia: Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Kurmayacak! İşte Detaylar
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İddia: Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Kurmayacak! İşte Detaylar

Manisa'ya açılması beklenen Volkswagen fabrikası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen Türkiye'ye fabrika kurmayacak.

İddia: Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Kurmayacak! İşte Detaylar
01.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:42

Manisa'ya açılması beklenen Volkswagen fabrikası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen Türkiye'ye fabrika kurmayacak. Alman Automobilwoche tarafından aktarılan habere göre, Volkswagen Türkiye'ye fabrika kurmayacak.

Volkswagen Manisa'ya Fabrika Kurmayacak Mı?

Automobilwoche aktardığı haberde Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı iptal ettiğini ve konunun Wolfsburg Volkswagen Fabrikası'ndan birkaç kaynak tarafından da doğrulandığını iddia etti. Automobilwoche haberinde ayrıca Volkswagen'in Passat ve Suberb modellerinin Slovakya'daki mevcut fabrikada üretilmesine karar verdiğini söyledi.

Henüz Volkswagen tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Volkswagen bildiğiniz üzere yatırımı toplamda 4 kez erteleme kararı almıştı. Şirket tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. Bizleri takipte kalın!

Geçtiğimiz aylarda Volkswagen Turkey adında şirket kuran Volkswagen'nin kuracağı fabrikada ilk etapta 5 bin kişinin çalışacağı söylenmekteydi. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yılda 300 bin araç üretilmesi ön görülmekteydi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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