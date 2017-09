İbn Haldun Üniversitesi, Avrupa Uluslararası Eğitim Kurumu Konferansına Katıldı

ŞENHAN BOLELLİ - Avrupa Uluslararası Eğitim Kurumu (European Association for International Education-EAIE) bu yıl 29'uncusu düzenlenen yıllık konferansını İspanya'da gerçekleştiriyor.



Sevilla'da, 12 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek konferansa, 90'dan fazla ülkeden 5 bin 500'e yakın üniversite ve sektör yetkilisinin yanı sıra aralarında İbn Haldun Üniversitesinin de olduğu 250'ye yakın eğitim kurumu katıldı.



EAIE'ye Türkiye'den katılan 20'ye yakın eğitim kurumundan biri olan İbn Haldun Üniversitesinin Uluslararası Ofis Koordinatörü Enes Yalman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki akademisyenler ve eğitimciler, alim ve sosyal bilimlerin babası olarak tanıdıkları İbn Haldun'un felsefesinin üniversitemizde nasıl uygulandığını çok merak ediyorlar." dedi.



İbn Haldun Üniversitesinin yeni kurulmuş olmasına rağmen Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eğitim veren, çok tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Yalman, fikri bağımsızlık idealiyle açık medeniyete inanarak tüm dünyaya açılmak ve dünyanın her yerinden öğrenci getirmek istediklerini söyledi.



"Öğrenciler bizim temel hedefimiz olduğundan en iyi öğrencileri seçiyoruz." diyen Yalman, şöyle konuştu:



"Bu yıl bin 800 başvurudan sadece 65'ini, yani yüzde 3,6'sını kabul ettik. Fazla değil kaliteli öğrenci almak istiyoruz. ve bu öğrencilerin her birinin hayatın her alanında lider olarak yetiştirilmelerini kendimize hedef koyuyoruz. EAIE'ye karşılıklı ilişkiler ve anlaşmalar ağını başarıyla temsil etmek için katıldık ve büyük ilgi gördük. Öğrencilerinin yüzde 75'i lisans üstü olan İbn Haldun Üniversitesi, Doğu ile Batı arasında bağların kurulmasını öncüleyen, tüm öğrencilerine küresel ağlar geliştirme fırsatı sunabilen, uluslararası standartlara sahip, kadim ve bir o kadar da zengin olan kültürel ve entelektüel mirasa kıymet veren, uluslararası düşünce kuruluşlarının etkinliklerine katılma şansını elde etmeyi hedefleyen bir üniversite."



Yalman, Türkiye'deki üniversitelerin son yıllarda dünyaya açılmakta büyük bir hız katettiklerine değinerek "5 yıl önce 30 bini geçmeyen Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı bu yıl 125 bini bulacak gibi gözüküyor. Hedef, 2023'e kadar bu sayıyı 250 bine çıkarmak." ifadesini kullandı.



Türk üniversitelerinin bu konuda çok aktif çalıştıklarını kaydeden Yalman, üniversite olarak ana hedefleri lider vasfına çıkabilen ilim insanı yetiştirmek olsa da bu öğrencilerin gelmesinin Türkiye için ekonomik bir artı olacağının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.



Avrupa'daki en büyük üniversite ağı ve kaynağı olarak bilinen ve 1989'da kurulan EAIE, düzenlediği konferanslarla katılımcılarına bilgi paylaşımı, küreselleşme, akademik stratejiler ve projeler geliştirme olanağı sağlıyor.