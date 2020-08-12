Honda'ya özel Çift Kavramalı Şanzıman teknolojisi 10 yaşında Honda, 10 yıldır motosikletlerinde Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) teknolojisini kullanıma sunuyor.

Honda, 10 yıldır motosikletlerinde Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) teknolojisini kullanıma sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, ilk olarak VFR1200F Sport Tourer modeli ile Avrupa yollarında sunulmaya başlanan Honda'nın motosikletlere yönelik DCT teknolojisi, motosiklet dünyasında öne çıkıyor. Honda, Avrupa'da bugüne kadar 140 bin adedin üzerinde DCT teknolojisine sahip motosiklet satışı gerçekleştirdi.

Honda'ya özel olan bu teknoloji model tercihlerinde de ön plana çıkıyor. 2019 yılında Avrupa'daki Africa Twin satışlarının yüzde 45'i, NC750X satışlarının yüzde 52'si ve Gold Wings satışlarının ise yüzde 67'si DCT ile tercih edildi.

Teknolojinin sürekli gelişimi, vites değişimlerinin düzgünlüğü, vites değişimlerindeki doğru zamanlama ve farklı modellerin sürüş özelliklerine uygun uyarlamalar, Çift Kavramalı Şanzıman teknolojisinin başarısını ve tercih edilme sebebini ortaya koyuyor. Özellikle kullanıldığı modelin karakterine özel uyarlamalar dikkat çekiyor. Örneğin Africa Twin ve X-ADV modellerinde arazi kullanımına yönelik bir "G switch" eklemesi veya ürün gamının amiral gemisini oluşturan GL1800 Gold Wing modelinde Yokuş Kalkış Desteği, Yürüme Modu ve Rölantide Stop gibi özellikler bunlardan bazıları olarak yer alıyor.

Daha az gövde salınımı sunuyor

DCT, otomatikleştirilmiş, elektrohidrolik bir kavrama ve vites değiştirme dişli kutusundan oluşan gelişmiş bir otomatik şanzıman teknolojisi olarak öne çıkıyor. Her biri ayrı dişli setlerine bağlanan iki adet bağımsız kavramaya sahip olan sistemde bir kavrama 1., 3. ve 5. viteslerle ve diğer kavrama ise 2., 4. ve 6. viteslerle çalışıyor.

Vites değişiklikleri manuel veya otomatik olmak üzere iki farklı modda gerçekleşiyor. Sürücü, manuel modda sol gidondaki "vites değiştirme" elciklerini kullanılarak vitesleri manuel olarak değiştirebiliyor. Otomatik modda ise sistem araç hızı, motor devri ve gaz kelebeği açısı gibi sürekli izlenen parametreler doğrultusunda vitesleri otomatik olarak değiştiriyor. Her iki örnekte de bir debriyaj kolu veya ayakla vites değiştirme müdahalesi gerekmiyor. Bir vites değişimi esnasında bir kavrama ayrılırken, diğer kavrama hedef vitesi devreye alıyor. Bu süreç, akıcı ve performanslı bir sürüş için son derece hızlı ve yumuşak gerçekleşiyor.

Sadece sportif ve akıcı bir sürüş sunmakla kalmayan DCT aynı zamanda sürücünün; yola, fren noktalarına, virajlara ve hızlanmaya daha fazla odaklanmasına katkı sağlıyor. Sistem ayrıca daha az sürüş yorgunluğu, daha düşük şehir içi sürüş stresi ve vites değişimlerinden daha az gövde salınımı ile sarsıntı gibi avantajlar sunuyor.

Kaynak: AA