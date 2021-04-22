Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü 2020'de rekor sayıda "ırkçılık ve ayrımcılık" başvurusu yapıldığını açıkladı
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Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü 2020'de rekor sayıda "ırkçılık ve ayrımcılık" başvurusu yapıldığını açıkladı

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü 2020'de rekor sayıda 'ırkçılık ve ayrımcılık' başvurusu yapıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, kurulduğundan bu yana en yüksek sayıda "ırkçılık ve ayrımcılık" başvurusunu 2020'de aldığını bildirdi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, kurulduğundan bu yana en yüksek sayıda "ırkçılık ve ayrımcılık" başvurusunu 2020'de aldığını bildirdi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, yayımladığı 2020 ayrımcılık raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, 2020'de kamu görevlileri tarafından 638 olayda ayrımcılık yapıldığı şüphesiyle enstitüye başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sayının 2019'da 535 olduğu, geçen yılki başvuruların 144'ünün ırkçılık nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

2020'de enstitüye ayrımcılıkla ilgili 3 bin 581 soru gönderildiği aktarılan açıklamada, bunların 535'inin ırkçılıkla ilgili, 468'inin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirlerin uygulanmasındaki ayrımcılıklara ilişkin olduğu bildirildi.

Açıklamada, ırkçılık suçlamasıyla şikayet edilen kurumlarının yüzde 80'inin muhataplarından özür dilediği ya da tazminat ödediği belirtildi.

Enstitü Başkanı Adriana van Dooijeweert, basına yaptığı açıklamada, rapordaki vakalar arasında ülkedeki "çocuk bakım yardımı skandalı" sebebiyle ayrımcılığa uğrayanların da yer aldığını söyledi.

Van Dooijeweert, elde ettikleri bulguların kendilerini ülkede "kurumsal ırkçılığın" kapsamını araştırmaya yönelttiğini ifade ederek "Toplumda bir sorun ortaya çıktığında bunu rakamlarda görebiliyoruz." dedi.

Hollanda'da ayrımcılık ve insan hakları ihlaline uğrayanlar, 2012'de bağımsız idari kurum olarak kurulan Hollanda İnsan Hakları Enstitüsüne başvurabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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