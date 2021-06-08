Hentbol Erkekler 2. Lig Ankara
Hentbol Erkekler 2. Lig Ankaraİşitme Engelliler Hentbol Erkekler 2. Ligi 14-17 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde yapılacaktır.
Hentbol Erkekler 2. Lig Ankaraİşitme Engelliler Hentbol Erkekler 2. Ligi 14-17 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde yapılacaktır. Yarışma talimatı içinSpor Salonu adresi: Yunus Emre Mh. Çatalkaya Sk. No: 5 Y. Mah./ANKARABunu beğen Açıklaması
Kaynak: Habermetre