Hayvan dostlarımızı yakından tanıyalım! Uğur böceği, Japon balığı, hamam böceği, yarasa, anakonda

28.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:04

Hayatımıza renk katan ve sevimli halleri ile neşe kaynağı olan hayvanlar, kimi zaman korkutucu da olabiliyor. Uğur böceği, Japon balığı, hamam böceği, yarasa ve anakonda gibi hayvanları yakından tanıyarak, Uğur böceği, Japon balığı, hamam böceği, yarasa, anakonda merak ettiğiniz özelliklerini öğrenebilrisiniz.

UĞUR BÖCEĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Herkesin çok sevdiği ve yakalamak için peşinden koştuğu uğur böceği, şans getirdiğine inanılan bir canlıdır. Öyle ki uğur böceği çeşitli oyunlara da konu olmuş ve mucize uğur böceği ile kara kedi, uğur böceği ve kara kedi uğur böceği kara kedi gibi isimlerle insanların neşe kaynağı olmuştur. İşte uğur böceği ve uğur böceğinin bilmediğiniz özellikleri…

Uğur böceği, Coccinellidae familyasını oluşturan çok yaygın görülen böcek türlerinin ortak adı.

Büyük bir kısmı renklidir. Üst kanatları kırmızı ya da sarı üzerine siyah noktalı ya da tersi, yani siyah zemin üzerine kırmızı, pembemsi ya da sarı desenlidir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine de rastlanır. Dut vb. meyvelerin üzerinde bulunurlar. Boyları yaklaşık 0,5 cm olan bu familyaya ait hayvanların yarım küre şeklinde görünen vücutları çok tipiktir. Nadiren hafifçe oval olurlar. Ancak Asya'daki bazı türler 1 cm.'nin üzerine çıkar.

Türkiye'de Coccinella septumpunctata, Adalia bipunctata ve Coccinella quinquepunctata en yaygın olanlarıdır.

Tarım zararlısı olan Epilachninae alt familyası hariç, hepsi yararlı böceklerdir. Larvaları ve erginleri yaprak bitlerini ve koşnilleri büyük sayıda yediklerinden biyolojik mücadelede kullanılır. Birkaç türü larva iken yaprak biti, ergin iken öncelikle mantar yerler.

İyi uçarlar, rahatsız edildiklerinde yere düşerler ve çok defa bacaklarını vücuda toplayarak ölü taklidi yaparlar. Kışı birçoğu bir arada ergin olarak geçirirler. İlkbaharda yumurtalarını yaprakların altına ya da kabukların yarıklarına bırakırlar. Larvaları yumuşak derili, çok defa renkli desenli, çok hareketlidir. Genellikle dört defa deri değiştirirler. Gelişme süreleri 30-60 gündür. Senede iki döl verirler. Yumurtalar çoğunlukla yaprakbiti kolonilerinin civarına bırakılır. Larvalarda negatif ve pozitif geotaksi çok iyi gelişmiştir.

Ayrıca uğur böceği yumurtlayarak çoğalır ve yaşamları boyunca birçok yumurta bırakırlar, yavru bakımları yoktur.

JAPON BALIĞI VE ÖZELLİKLERİ

Akvaryumda balık besleme hobisi olanların sıkça tercih ettiği Japon balığı, Japon balığı bakımı, Japon balığı cinsler, Japon balığı türleri Japon balığı yemi, Japon balığı akvaryumu, yelpaze kuyruklu Japon balığı gibi konularla daha bilinçli şekilde bakılmakta ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilmektedir. İşte , Japon balığı ve , Japon balığının bilmediğiniz özellikleri…

Japon balığı, (Carassius auratus ve türleri) sazangiller familyasından bir balık türü. Çaprazlama yöntemi ile farklı renklerde ve vücut yapısında çok çeşidi üretilmiştir. Japon balıklarının çoğu comet, shubunkin, suriye japonu gibi türler soğuk suda yaşayabilirler. Bulundukları akvaryumlarda tek cins olarak besleniyorlarsa ısıtıcıya ihtiyaç yoktur. Ama süslü japon balıkları için (oranda, ranchu, rykuin gibi) ıstıcıya ihtiyaç vardır, ısıtıcı suyu ısıtmak için değil ısının sabit kalması için önemli bir ekipmandır. Vahşi türevleri 4-30 derece arası yaşarken süslü türler 18-25 derece arası yaşayabilir.

Çok sık düzensiz ve kalitesiz yemlemeden kabız hastalığına yakalandığı için haftada bir kez mutlaka haşlanmış ıspanak yaprağı ve haşlanmış bezelye verilmelidir. Bezelye haşlandıktan sonra kabuğundan çıkartılmalıdır.

Japon Balığı beslenecek bir akvaryumda Japon Balığı başına minimum 20 litre su hacmi düşmelidir. Japon balıkları için pond türü yemler risklidir. Balıkta hava kesesi problemine yol açabilir. Japon balıkları için genelde granül ve pul türü yemler tercih edilmelidir. Japon balıklarının diyeti bitkisel ağırlıklı olmalıdır. Gereken şartlar sağlandığında japon balıkları 25 yaşına kadar yaşayabilir. Üreme olgunluğuna minimum 1-1,5 yaşlarında ulaşırlar. Cinsiyetlerini bilmek için uygulanacak en iyi yöntem yumurta dökmelerini izlemektir. Dişi balık erkek tarafından kovalanır, erkek ise dişinin karnına vurarak yumurtaları dökmesini sağlar. Var olan Japon Balığı varyeteleri şunlardır. Jikin,Demekin,Tosakin,Wakin,Oranda, Ryukin, Comet, Common, Blackmoor, Bubble Eye, Telescope, Shubunkin, Ranchu, Pearlscale ,Celestial, Pom-pon.

Gerekli şartlar ve damızlıklar sağlanırsa akvaryumda üretilmesi mümkündür. Yumurta dökerek ürerler. Solungaç kapaklarının kenarı beyaz olursa bu erkektir. Yumurtlamaya hazır olan dişinin karnı şişer, erkeğin solungaç kapaklarında noktalar çıkar. Yumurta döken dişinin ardından erkek spermlerini boşaltır. Yumurtlama bittikten sonra eşler hemen başka akvaryuma alınmalıdır . Ancak japon balıkları üreme esnasında suyu bembeyaz yapar. Bu da üremenin gözlenmesi için olumsuz bir yöndür . Tankın dibine misket döşemek yumurtlamadan sonra çiftlerin kendi yumurtalarını yememesi için uygulanan bir yöntemdir. Yumurtaların olduğu tanka uygun miktarda metilen mavisi eklenerek, havalandırma sürekli çalıştırılmalı yumurtaların mantarlaşmasına izin verilmemelidir. Çok küçük boylarda yumurtadan çıkan yavru balıkları büyütmek güven, özen ve tecrübe ister.

HAMAM BÖCEĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Genellikle görmek istemediğimiz ve uzak durduğumuz hamam böceği, ekosistem içinde önemli bir yere sahiptir. Hamam böceği hamam böceği yavrusu, hamam böceği yumurtası, hamam böceği zararları hakkında bilgi edinerek hamam böceği hakkında bilinçlenebilirsiniz.

Hamam böceği, Blattodea (bazen Blattaria ismi de kullanılır) takımını oluşturan böcek türlerine verilen ad. Takımın isimleri Yunanca blatta sözcüğünden türemiştir. Sözcüğün anlamı "hamam böceği"dir. 6 farklı familyada yaklaşık 4.500 tür bulunmaktadır. Hamam böcekleri, 2.000 metreden daha yüksek yerler ve kutup bölgeleri dışında, dünyanın her yanında bulunurlar. Çoğu hamamböceği hepçildir.

Vücutları dorso-ventral yassıdır. Ayak ve antenleri uzundur.

Blattella germanica 1,5 cm kadar uzunluktadır. Rengi kahverengidir. Erkek ve dişilerde kanatlar vücut hizasını geçer.

Blatta orientalis 2,5 cm kadar uzunluktadır. Rengi siyahtır. Dişilerin kanatları rudimenterdir. Erkeklerde vücudun 2/3'üne kadar uzanır.

Periplaneta americana'nın boyu 3 cm kadardır. Erkek ve dişilerde kanatlar vücut hizasını geçer, rengi kahverengidir.

Çok farklı ortamlara adapte olup yaşayabilir, fakat en çok bina içlerinde nemli ve ılık ortamları tercih eder.

Salgıladıkları feromonlar ve bıraktıkları dışkıları vasıtasıyla diğer hamam böceklerine su ve besin kaynakları ile yuvalarının yerini işaret ederler. Dokunsal ve kimyasal iletişim kurarlar.

Gelişmiş bir sürü davranışı sergilerler. Yapılan bir çalışmada 50 adet hamam böceği birbiriyle bağlantılı 3 adet 40 böcek kapasiteli odacıklara bırakılmıştır. Bir süre sonra böcekler 2 odaya 25'er adet olarak yerleşip 3. odayı boş bırakmışlardır. Odacıkların kapasitesi 50'nin üzerine çıkarıldığında tüm böcekler tek bir odaya toplanıp diğerlerini boş bırakmışlardır. Dengeli bir rekabet ve dayanışma içinde olabildikleri gözlenmiştir.

Yaklaşık 300 milyon yıldır dünya üzerinde yaşamaktadır.

Bazı türleri hiçbir şey yemeden 1 ay aktif yaşayabilir ve sadece posta pulu arkasındaki zamkla beslenerek hayatta kalabilir. Su altında yarım saate kadar boğulmadan yaşayabildikleri görülmüştür. İnsana kıyasla radyasyona 6 ile 15 kat daha dayanıklıdırlar.[5] Bir hamam böceği, kafası olmadan iki hafta yaşayabilir çünkü beyinleri ayaklarındadır fakat başsız bir hamam böceği açlıktan ölecektir.

Bunlar aslında parazit değildir. Fakat çeşitli hastalık etkenlerini mekanik taşıyıcılık veya arakonaklık yaparlar. Hamam böcekleri, kolera, tifo, verem, basilinin, Entamoeba coli, E. histolyrica, Balantridium coli, Giardia intestinalis kistlerinin yayılmasında mekanik taşıyıcı olarak rol oynar.

Kontrolü güçtür. Çünkü çok çabuk ürerler. Kontrolde üç noktaya dikkat edilmelidir.

1. Bunların gizlendikleri duvar çatlakları ve benzeri yerler tıkanır.

2. Çöp ve gıda açıkta bırakılmaz. Gıda artıkları temizlenir.

3. Kontrolde en pratik yol ilaç kullanmaktır. Bu amaca kalıcı etkili ilaçların bunların saklandıkları yerlere püskürtülerek uygulanması gerekir. Fakat yumurtalardan yeni çıkacakları öldürmek için ilaç 2 ay sonra tekrarlanmalıdır.

YARASA VE ÖZELLİKLERİ

Fiziksel özellikleri ile merak konusu olan yarasa, , yarasa yuvası, yarasa kozası gibi konularla da merak edilen bir canlıdır. İşte yarasa hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları…

Yarasanın 200 cins ve 17 familya içinde 900 – 1000 türü vardır. Kanatları açık durumdaki boyları 5 cm'den 150 cm'ye kadar değişebilir. Dünyanın her bölgesinde yaşarlar, ancak tropikal bölgelerde sayıları daha fazladır. Yarasalar çok miktarda böcek tükettikleri için, dünyanın dengesi açısından büyük önem taşırlar. Yarasanın vücudu fareye benzer ve genellikle ince bir kürkle kaplıdır. Yarasaların kulakları çoğunlukla çok büyük ve kıvrımlıdır. Burun ve kulaktaki bu çıkıntılar, duyu organı görevi görür, ses titreşimlerini almaya ve iletmeye yarar. Bazı yarasalar yalnız yaşar, mağaralarda, yarıklarda, içi oyuk ağaçlarda veya tavan aralarında. Diğer türler ise sürüler halinde yaşar. Kuzey bölgelerdeki yarasalar kışın göç ederler veya kış uykusuna yatarlar. Yarasalar baş aşağı tutunarak uyurlar. Geceleri aktif olan yarasaların koklama ve tat alma duyuları çok iyi gelişmiştir. Meyveyle beslenenler dışında, yarasaların görme duyuları iyi gelişmemiştir. Çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının, etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini bulurlar. Bu sesler, çoğunlukla insanlar tarafından duyulmaz. Birçok yarasa türünde, erkek ve dişi çiftleşme mevsimi dışında bir araya gelmez. Dişi çoğunlukla her yıl yaz aylarında bir tane yavru doğurur. Yeni doğan yavru birkaç gün anne tarafından taşınır, anne yavrunun yanında olmadığı zamanlarda ise yavru, tünekte bırakılır. Yavrular birkaç hafta içinde uçmaya başlar. Yarasaların yaşam süresi yaklaşık 20 yıldır.

Meyve yiyen yarasalar, 450 kadar ticari maddeyi ve 80 kadar ilacı insanoğlunun hizmetine sunmaktadır. Yağmur ormanları için yarasalar, yaşamsal önem taşır. Yarasalar, bu bölgedeki ağaçların polen ve tohumlarını taşıyarak yaklaşık yüzde 95'inin çoğalmasını sağlar.

Dünyadaki 1000'i aşkın yarasa türünden sadece 3'ü vampir yarasadır ve bunlar Latin Amerika'da yaşar. Vampir yarasalar insanlara saldırmazlar. Kümes hayvanlarını tercih ederler

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en küçük yarasası olan cüce yarasa sadece 5 gram ağırlığındadır.

Dünya üzerinde yaklaşık 4500 memeli türü bulunmaktadır ve bunların 1000'den fazlasını yarasalar oluşturur.

ANAKONDA VE ÖZELLİKLERİ

Korkutucu bir canlı olan anakonda, görünümü ve özellikleri ile ölüm tehlikesi saçan bir yılandır. İşte anakonda yılanı hakkında merak ettikleriniz…

Anakonda, yeşil anakonda, Iguaçu anakondası, nehir anakondası vb. türlerden oluşup, Venezuela, Brezilya gibi yerlerde yaşayan yılandır. Boyu 8-10 metre olabilir. Dünyanın en büyük ve en uzun yılanıdır. Genellikle timsah, geyik, memeliler, veya başka anakondalar ile beslenir.İnsan yediği hakkında bir bilgi yoktur. Avı bir timsah ise avını enlemesine sarar ve sıkar, avı boğularak ölür ve yem olur. Sadece karada değil suda da tehlikeli bir hayvandır. Genellikle çiftleşme mevsiminde suda yaşar. Diğer yılan türlerinden farklı olarak suda doğum yaparak ürerler. Tek seferde 80 yılan doğurabilir ve bebek anakondaların boyları yaklaşık 1 metre kadardır. Ağaçlara tırmanabilirler. Kendi türlerinden olan ağaç boğa yılanı, deri rengi yeşil olduğundan çok kolay ağaç tepelerinde adaptasyon olabilmiştir. Tıpkı boğa yılanı gibi avının boğarak öldürür. Genellikle tüm anakondalar vücut sıcaklıklarını tropikal ormanlarda yükseltebilmek için ağaç tepelerine ya da nehir kenarlarında bulunurlar.