7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Hatay'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 947 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.
Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak