7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 947 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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