Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (3)
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Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (3)

REKTÖR ALDEMİR, MESURE TOKER VE KIZI İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUAydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (3)
12.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:19

REKTÖR ALDEMİR, MESURE TOKER VE KIZI İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesure Toker'in (87) kızı Nazlı Toker ile görüntülü konuşma yaparak yaşanan olay nedeniyle hem kendisi hem de kurum adına üzgün olduklarını belirtti. 

Rektör Aldemir, Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire kızı Nazlı Toker ile yaptığı görüntülü konuşmada, "Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir nasılsınız? Nazlı hanım bize de haber basın yoluyla intikal etti. Açıkçası çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. İnceleme aşamasında şu anda. Bizzat doktorlar ile kendim görüştüm" dedi.ALDEMİR: ANNEM GİBİ BAKACAĞIMAldemir, Mesrure Toker'e acil şifalar dilediğini belirterek, "Ben birkaç gün içinde bir ambulans göndereceğim oraya. Teyzemizi alıp buraya getireceğim. Bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun. Çok gelmiş geçmiş olsun. Benden yapmamı istediğiniz herhangi bir şey, bir arzunuz var mı? Bu vesile ile tanışmak hiç hoş değil ama tekrar söylüyorum büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurumun adına acınızı paylaşıyoruz" diye konuştu.

Nazlı Toker ise Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, "Ben de tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

Cemal YILDIRIM/AYDIN,  


Kaynak: DHA

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