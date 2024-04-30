Bursa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi

Bursa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Uludağ Üniversitesi öğrencileri yürüyüş düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü önünde toplanan öğrencilere, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile akademisyenler de destek verdi.

Rektörlük önünde ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen akademisyen ve öğrenciler, yerleşke içinde Gazze'ye destek sloganları attı.

Çadırların kurulduğu alana kadar gerçekleşen yürüyüşün ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, bu eyleme hep birlikte destek verdiklerini söyledi.

Yılmaz, Gazze'nin Müslümanların izzetini ayağa kaldırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya düzeninin ne denli sahte ve iki yüzlü değerler manzumesi üzerine kurulu olduğunu 7 Ekim'den beri yürüyen süreç aşikar hale getirmiştir. O özgürlüğü yere göğe koyamadıklarını söyleyen Amerikan devletinin o üniversitelerde eylemlere gösterdiği tepkiyi hep birlikte ibretle izlemiş durumdayız. Bu haliyle bile Gazze'nin direnişi aslında bir anlamda insanlığın uyanışına sahte bir söylem tarafından bütün zihinlerin işgal edildiği bir dünyada insanlığın uyanışı için inşallah bir umut olacaktır."

Öğrenciler adına konuşan Tahir Akkaya da ABD'deki "vicdan intifadası"na destek vermek için bir araya geldiklerini anlattı.

Akkaya, Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamların 200 günden fazla süredir devam ettiğini belirterek, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'yi yok etmeye çalıştığını anlattı.

ABD'de üniversitelerde Gazze'ye dayanışma eylemlerinin düzenlendiğini vurgulayan Akkaya, şöyle devam etti:

"Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken siyonizmin maşası konumundaki üniversite yönetimleri ve Amerikan polisi de elbet boş durmuyor. Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken onlarcası da okuldan uzaklaştırma cezası almış durumda. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Netanyahu da geçtiğimiz gün ABD üniversitelerindeki eylemlerle ilgili açıklama yaparak gösterileri korkunç bulduğunu bir an önce sonlanmasını istediğini belirtti. Katil Netanyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin biz de tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil, direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz."

Konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilerek, çadır nöbeti başlatıldı.