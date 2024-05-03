ETÜ Öğrenci Kulüpleri Filistin'e Destek Yürüyüşü Yaptı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulüp ve toplulukları Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

ETÜ Kampüsü içinde bulunan Gelin Paşa Camii önünde cuma namazı sonrası, Filistin'e destek yürüyüşü amacıyla bir araya gelen öğrencilere akademisyen ve üniversite personeli de destek verdi. Gelin Paşa Camii'nden rektörlük binasına doğru yürüyüş yapan topluluk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği insanlık dışı saldırıları kınamak ve dünya üniversitelerinde İsrail'i protesto eden öğrencilerle beraber olduklarını ilan etmek için bir araya geldiklerini ifade etti. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da yürüyüşün başından sonuna kadar öğrencilerle beraber oldu.

"Yanan bir ateşin dışavurumudur"

Öğrenci toplulukları adına konuşan İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Emirhan Keleş, "Bugün burada sizlerle bir araya gelmemizin sebebi, içimizde yanan bir ateşin dışavurumudur. Gözlerimizin önünde yaşanan haksızlıkları, adaletsizlikleri görmezden gelmek mümkün değildir. ABD New York Eyaleti Columbia Üniversitesi'nden başlayarak tüm dünyada Filistin'e destek olan gruplara yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılar sadece onlara değil, tüm insanlığa yapılmış bir haksızlıktır. Filistin'de yaşanan zulmü, gözlerimizin önünde sessizce izlemek yerine, sesimizi daha çok yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Masum insanların yaşadığı acıları unutmamalı, onların yanında olmalıyız. Bu sadece bir insanlık görevidir. Tepkimizi sadece kelimelerin arkasına saklanarak değil boykotlarla, yürüyüşlerle vb. uygulamalarla adalet ve insanlık için tüm dünyayı harekete geçirerek gösteriyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz. Unutmayalım ki, zulme sessiz kalanlar zulme ortak olurlar. Bugün burada birlikte durarak, insanlık onurunu koruma mücadelesine katılıyoruz. Sessiz kalmayacağız, insanlık onurunu korumak için el ele vermeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakabilmek için bugün burada bir araya geldik ve bu mücadeleyi daima sürdüreceğiz. Sesimizi yükseltmekten ve adalet için mücadele etmekten korkmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanlık için birlikte durmaya devam edeceğiz çünkü adalet gecikse de asla engellenemez" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından hep birlikte dua edilerek etkinlik sonlandırıldı. - ERZURUM