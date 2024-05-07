PAÜ Öğrencileri Gazze Katliamına Destek İçin Yürüdü

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Gazze katliamının son bulması için ve Amerika'daki üniversitelerde başlatılan çadır nöbetine destek amacıyla PAÜ öğrenci toplulukları ile düzenlenen yürüyüşe katıldı.

PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesinin Denizli Polisevi tarafındaki kapısından PAÜ Merkez Yemekhaneleri önünde biten yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, dekanlar, idari birim yöneticileri, akademik ve idari personel, PAÜ öğrencileri eşlik ettiler.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yürüyüş sonunda şunları ifade etti:

"Filistin için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Çadır kurma eylemimiz ise 13-17 Mayıs tarihleri arası kampüsümüzde olacak. Farklı özellikleri olan on adet çadır kuracağız ve orada 7/24 nöbet tutacağız. Basınımızı, tüm öğrencilerimizi ve hocalarımızı da çadır nöbetine davet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." - DENİZLİ