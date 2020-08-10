Hastalıklara dayanıklı yerli ve milli patates çeşidi geliştiriliyor TÜRKİYE'de alanında ilk ve tek araştırma enstitüsü olarak dikkat çeken Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, ıslah çalışmaları kapsamında incelediği patatesin DNA'sından yüksek verimli çeşitlerin yanı sıra, hastalıklara dayanıklı yerli türler geliştiriyor.

TÜRKİYE'de alanında ilk ve tek araştırma enstitüsü olarak dikkat çeken Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, ıslah çalışmaları kapsamında incelediği patatesin DNA'sından yüksek verimli çeşitlerin yanı sıra, hastalıklara dayanıklı yerli türler geliştiriyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yapmış oldukları çalışmalar neticesinde 10 adet yerli ve milli patates çeşidini tarımına kazandırdıklarını kaydetti. Pırlak, "Enstitümüz yemeklik patateslerle birlikte daha çok sanayilik çeşit geliştirmeye ağırlık verdi. Ülkemizdeki bu açığı kapatmak için şu anda enstitümüzdeki uzman arkadaşlarımız sanayilik çeşit geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor" dedi.

'DNA DÜZEYİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Enstitü olarak 5 yıldır markör yardımlı seleksiyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Pırlak, "Enstitümüzde patatesin DNA düzeyinde incelemeler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bölgemize ve ülkemize adaptesi çok yüksek verim kalitesi çok fazla olan ve aynı zamanda hastalıklara dayanıklı yerli ve milli patates çeşitlerini geliştirmek üzere çalışıyoruz. Patateste çok görülen siğil hastalıklarına ve Y virüsüne karşı moleküler markörler kullanıyoruz. Avrupa'da birçok ülkede bizim burada yaptığımız çalışmalar yapılmamaktadır. Biz Türkiye 'de gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki bir iki yıl içerisinde de DNA düzeyinde yapmış olduğumuz hastalıklara dayanıklı patates çeşitlerimizi de ülke tarımına kazandırmış olacağız" diye konuştu.'GENETİĞİYLE OYNANMAMIŞ ÇEŞİTLER'

Enstitü Islah Genetik Bölüm Başkanı Levent Abdullah Ünlenen ise 20 yıldır ıslah çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Ünlenen, "Ülkemizde patates ıslahı konusunda öncelikli olarak başlamış olduğumuz bu çalışmalarda yerli ve milli çeşitleri geliştirdik. Bu çeşitler tamamen doğal ve hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmamıştır. Bu geliştirdiğimiz çeşitler ülkemize has çeşitlerdir. Genetik çalışmalarla birlikte ıslah çalışmalarımızı hızlandırdık ve daha hızlı zamanda amacımıza uygun çeşitleri geliştirmeyi hedefledik. Burada en önemli problem olan patatesteki hastalıklardı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda hastalıklara dayanıklı olan patates çeşitlerini bu sistemle belirleyip çiftçilerimize iletmeyi umuyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda çeşitlerimizin hastalıklara dayanıklı olup olmadıklarını belirliyoruz. Hastalıklara dayanıklı olan çeşitlerimizi tescil aşamasına getirerek yüksek verimle olanlarını biz tescile sunuyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hem sanayilik, hem parmak patatese hem de cipse uygun ve bölgemiz için Y virüs hastalığına ve siğil hastalığına dayanıklı çeşitlerimizi çiftçilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA