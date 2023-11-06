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Antalya'da Yaban Keçisi DNA'sı Bulunan Kişiye Tazminat Uygulandı

Antalya'da yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında şüpheli kişilerin çantalarında bulunan satır ve bıçaklarda yaban keçisine ait kan lekesi tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda satırın sahibine 250 bin lira tazminat uygulandı.