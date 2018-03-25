- Hafik'te şiddetli rüzgar

Çok sayıda evin çatısının uçması

Hafik ilçesinde çok sayıda çatı uçtu

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Hafik ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği binası ve bazı okullar ile köylerdeki çok sayıda evin çatısı uçtu.

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, İlçe Emniyet Amirliği ile Dışkapı ve Koşutdere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, hasarlar hakkında bilgi aldı.

Köylerdeki hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara yardım sağlanması konusunda ellerindeki imkanları kullanacaklarını dile getiren Karakaş, "Birçok köyümüzde ve ilçe merkezinde hasarlar oluştu. Allah'a şükür, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı." dedi.

Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yaşanan ilçede, anonslarla vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor..