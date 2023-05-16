Yozgat milletvekilleri kimler? 28. Dönem Yozgat AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekil listesi! Yozgat milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Yozgat milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yozgat milletvekilleri kimler? Yozgat seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
YOZGAT MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Yozgat milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Yozgat milletvekilleri kim? AK Parti, MHP, İYİ Parti Yozgat milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
YOZGAT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Abdulkadir Akgül
Süleyman Şahan
MHP Milletvekilleri:
İbrahim Ethem Sedef
İYİ Parti Milletvekilleri:
Lütfullah Kayalar
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023