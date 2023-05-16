Yozgat milletvekilleri kimler? 28. Dönem Yozgat AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekil listesi! Yozgat milletvekili seçim sonuçları!

YOZGAT MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Yozgat milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Yozgat milletvekilleri kim? AK Parti, MHP, İYİ Parti Yozgat milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

YOZGAT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Abdulkadir Akgül

Süleyman Şahan

MHP Milletvekilleri:

İbrahim Ethem Sedef

İYİ Parti Milletvekilleri:

Lütfullah Kayalar