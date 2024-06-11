Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar?

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yaptığı zam bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Yeni zamlı fiyatlarla birlikte vize başvurusu yapacak kişiler, zamlı fiyattan vize başvurusu yapacaklar. Son dönemde Türkiye'de büyük sıkıntıların yaşandığı Schengen vizesinde, turistik vize ücretlerine zam geldi.

SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

80 euro olan Schengen vizesi yapılan zamla birlikte bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı.

SCHENGEN VİZE ÜCRETİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı. Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

SCHENGEN ÖĞRENCİ VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 80 euro olan Schengen vizesi yapılan zamla birlikte bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.