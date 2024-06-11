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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak?

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Haziran ayı içerisinde memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bayram öncesi ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşlarının banka hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağı konusu hala merak ediliyor. SSK emeklilerinin maaş ödemeleri genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında banka hesaplarına yatırılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25 ile 28'i arasında gerçekleşiyor. MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? İşte merak edilenler...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Ancak, 15 Haziran tarihinin Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle, maaş ödemelerinin en geç 14 Haziran tarihinde hesaplara yatırılması beklenmektedir.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak?

Kurban Bayramı tarihlerinin 16-19 Haziran'a denk gelmesi, SSK emeklileri için 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri için ise her ayın 25-28'i arasında olan maaş ödemelerinin erken yatırılması beklentisini artırıyor. Ancak, henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin resmi tatil veya hafta sonu günlerine denk gelmesi durumunda dahi ödemelerin banka hesaplarına yatırılması uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle, Haziran ayı Kurban Bayramı tarihlerine denk gelen ödemelerin resmi tatil olan 17-18-19-20-21-22-23 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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