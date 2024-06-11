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Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim?

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Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, takımda kalmasını istediği futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu. Mourinho'nun bu futbolcu için 'mutlaka kalmalı' dediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda kesinlikle kalmasını istediği bir futbolcu var. Fenerbahçeliler ve futbolseverler bu ismi merakla bekliyor. Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İşte merak edilenler...

MOURİNHO TAKIMDA KİMİ İSTİYOR?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kadro yapılanmasına devam ediyor. Başarılı antrenörün takımda kesinlikle kalmasını en çok istediği futbolcu da belli oldu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun 'mutlaka kalmalı' dediği futbolcu kim?

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Mourinho, yönetime sunduğu raporda takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun kalması istiyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun 'mutlaka kalmalı' dediği futbolcu kim?

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni alan ve bu sezon toplamda 51 maçta forma giyen milli futbolcu söz konusu mücadelelerde 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun 'mutlaka kalmalı' dediği futbolcu kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ferdi Kadıoğlu Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

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