Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun 'mutlaka kalmalı' dediği futbolcu kim?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda kesinlikle kalmasını istediği bir futbolcu var. Fenerbahçeliler ve futbolseverler bu ismi merakla bekliyor. Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İşte merak edilenler...

MOURİNHO TAKIMDA KİMİ İSTİYOR?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kadro yapılanmasına devam ediyor. Başarılı antrenörün takımda kesinlikle kalmasını en çok istediği futbolcu da belli oldu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Mourinho, yönetime sunduğu raporda takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun kalması istiyor.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni alan ve bu sezon toplamda 51 maçta forma giyen milli futbolcu söz konusu mücadelelerde 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.