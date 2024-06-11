Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Rafa Silva Suudi Arabistan'a imzayı atıyor

Benfica'dan ayrılan ve ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray'la da anılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'ın haberine göre, Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Rafa Silva'nın Al Shabab'a transferi için resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Uzun yıllardır Benfica'da forma giyen deneyimli futbolcu Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist kaydetmeyi başardı.