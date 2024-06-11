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SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu?

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11 Haziran'da Türkiye'de birçok deprem meydana geldi. Bu depremlerin şiddeti ve tam olarak nerede olduğu hakkında bilgi arayan vatandaşlar, son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Son depremler ve şiddetleri hakkında detaylı bilgileri içerikte bulabilirsiniz.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve çevresindeki illerde depremler olmaya devam ediyor. Bölge halkı, yaşanan sarsıntılardan dolayı kısa süreli panik yaşıyor. Az önce deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,11 Haziran en son nerede deprem oldu? Son depremler kaç şiddetinde oldu?

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Ankara'nın Bala ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Ankara'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Göksun olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu?

11 HAZİRAN SALI GÜNÜ DEPREM OLDU MU?

Depremlerin büyüklükleri genellikle düşük seviyelerde kaldı ve ciddi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi. Daha fazla bilgi ve anlık güncellemeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerini takip edebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ

AFAD

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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