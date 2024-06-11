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Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemlerin takas tarihleri değişiyor. Yatırımcılar, hisselerini nakde çevirmek istiyorlarsa yarın işlemlerini yapmalılar.

Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle yarın işlemlerini yapması gerekiyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

TAHSİLAT VE ÖDEMELER CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

Kurban Bayramı tatili bitimine kadar borsanın işlem ve tatil günleri ile gerçekleşen emirlerin takas günleri şöyle:


12 Haziran13 Haziran14 Haziran17 Haziran18 Haziran19 Haziran20 Haziran21 Haziran

ÇarşambaPerşembeCumaPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
BorsaAçıkAçıkAçıkKapalıKapalıKapalıAçıkAçık
İşlemlerin takas zamanı14 Haziran20 Haziran21 Haziran


24 Haziran25 Haziran
Kaynak: AA / Ekonomi

Kurban Bayramı Borsa İstanbul Tatil Ekonomi Güncel Haberler

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