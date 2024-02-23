Yasemin Dora Kurtkaya kimdir? Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasemin Dora Kurtkaya kimdir? Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

YASEMİN DORA KURTKAYA KİMDİR?

Yasemin Dora Kurtkay, 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bartın'da başladı ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. EGE Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Şu anda Bartın'da VaV Kimya Endüstriyel Bakım ve Koruma Kimyasalları ve Temizlik Malzemeleri üreten bir imalathanenin sahibi olarak iş hayatına devam ediyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Yasemin Dora Kurtkay, iş ve aile yaşamını dengelemektedir.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya olmuştur.