Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu yıl 22. kez düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine ev sahipliği yaparak, turizm ve MICE (Kongre, Toplantı, Etkinlik) sektörlerinin ulusal ve uluslararası devlerini bir araya getiriyor. Dream Projecttarafından gerçekleştirilen etkinlik, 4-5 Ocak tarihleri arasında Elexus Hotel & Convention'da düzenleniyor.

Yaklaşık 14 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip MICE sektörünün "Oscar"ları olarak kabul edilen "Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards" töreni, görkemli bir organizasyonla yarın hayata geçirilecek. İki gün süren etkinlik kapsamında 3.500'ün üzerinde B2B toplantı gerçekleştiriliyor ve bu süreç KKTC'nin ticari hacmine önemli bir katkı sağlıyor. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde ve Elexus Hotel & Convention destekleriyle gerçekleştiriliyor.

GÖRKEMLİ GALA GECESİ VE ÖDÜLLER

Yarın akşam gerçekleşecek olan gala gecesi, turizm ve etkinlik sektörlerinin en iyilerini ödüllendirecek. 26 ayrı kategoride düzenlenen ödül törenine rekor seviyede, toplam 145 başvuru yapıldı. 60 kişilik jüri heyeti tarafından belirlenen kazananlar, muhteşem bir kırmızı halı seremonisi ve 500 drone ile yapılacak şov eşliğinde ödüllerine kavuşacak.

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman, basın toplantısında yaptığı konuşmada ACE of M.I.C.E.'ın turizm ve MICE sektörünü en üst düzeyde buluşturduğunu vurguladı. Ataman, "ACE of M.I.C.E. Türkiy veKıbrıs'ın marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sunuyor. 2025 yılında da yeni iş bağlantıları ve networklerin oluşumuna aracılık ederek sektöre yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

ELEXUS GENEL MÜDÜRÜ: 2025 İÇİN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK

Elexus Hotel & Convention Genel Müdürü Görkem Aydıner, basın toplantısında yaptığı açıklamada MICE sektörünün KKTC için önemine dikkat çekti. Aydıner, "2024 yılı, hem turizm performansı açısından hem de KKTC ekonomisi için oldukça verimli geçti. 2025 yılında, bu başarıların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. ACE of M.I.C.E. organizasyonuna üçünçü kez ev sahipliği yapmaktan mutluyuz, etkinlik hem destinasyon tanıtımı hem de iş birlikleri açısından büyük bir öneme sahip. KKTC'nin MICE alanında ciddi bir destinasyon haline geldiğini görmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC TURİZM BAKANI'NDAN DİJİTALLEŞME VURGUSU

Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, basın toplantısında MICE turizminin bölgenin ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir konuma sahiptir. Ulaşım kolaylığı, Türkiye'ye olan yakınlığı ve gelişen altyapısıyla cazip bir MICE destinasyonu haline gelmiştir. Dijitalleşmeyi kullanarak KKTC'nin tanıtımını daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ataoğlu ayrıca, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

GELECEK VİZYONU: 2025 VE ÖTESİ

ACE of M.I.C.E. etkinliği, yalnızca KKTC değil, tüm turizm sektörü için güçlü bir başlangıç noktası oluyor. 2025 yılına yönelik hedefler arasında, 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı yer alıyor. 15.000 turizm profesyonelini bir araya getirecek olan bu organizasyon, uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi ve sektörel yenilikleri paylaşmayı hedefliyor.

Kıbrıs, MICE sektöründe sahip olduğu 27.410 kişilik toplantı kapasitesi ve 27.624 yatak kapasitesiyle bölgede önemli bir merkez haline gelmeye devam ediyor. Ancak, uçuş maliyetleri ve altyapı eksiklikleri gibi sorunlar hala çözüm bekliyor. KKTC, uluslararası tanınırlığını artırmak ve bu dezavantajları aşmak için iş birliği ve yenilikçi projelerle yoluna devam ediyor.