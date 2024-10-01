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Tel Aviv nerede, hangi ülkede?

Tel Aviv nerede, hangi ülkede?
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Tel Aviv, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan 451.523[5] nüfuslu bir şehirdir. Ülkenin finans ve teknoloji merkezidir. Peki, Tel Aviv nerede, hangi ülkede?

Yüz ölçümü yaklaşık olarak 51,8 km2 kadar olan şehir, üç milyonluk Guş Dan metropolündeki en kalabalık ve en geniş kenttir. Kentin yönetimini Tel Aviv-Yafa Belediyesi üstlenmekte olup kentin şu anki belediye başkanı Ron Huldai'dir. Tel Aviv nerede, hangi ülkede?

TEL AVİV NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Tel Aviv-Yafo veya kısaca Tel Aviv, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan 451.523 nüfuslu bir şehirdir. Ülkenin finans ve teknoloji merkezidir. Uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak tanımakta ve bu ülkelerin elçilikleri Tel Aviv'de bulunmaktadır. Doğu Kudüs, İsrail'in bir parçası olduğu varsayılırsa Tel Aviv, ülkenin Kudüs'ten sonra ikinci en kalabalık şehridir. Tel Aviv, Batı Kudüs'ten önceki en kalabalık şehirdir.

Yüz ölçümü yaklaşık olarak 51,8 km2 kadar olan şehir, üç milyonluk Guş Dan metropolündeki en kalabalık ve en geniş kenttir. Kentin yönetimini Tel Aviv-Yafa Belediyesi üstlenmekte olup kentin şu anki belediye başkanı Ron Huldai'dir.

Tel Aviv, 1909 yılında liman kenti Yafa'nın (İbranice: ?????, romanize: Yafo; Arapça: ????, romanize: Yaffa) bitiminde kuruldu. Zamanla büyüyen Tel Aviv, Yafa'dan ayrılmaya başladı. Bu dönemde söz konusu bölgede özellikle Filisitin Arapları yaşamaktaydı. İsrail'in bağımsızlığından iki yıl sonraki 1950 yılına gelindiğinde Tel Aviv ve Yafa aynı belediyeye bağlandı. 2003 yılında kentteki Beyaz Kent, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Tel Aviv'de yaşayan insanlara Tel Avivim denir.

Tel Aviv küresel bir kenttir. İsrail'in ekonomik olarak merkezi olan kent ayrıca İsrail Borsası'na da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca şehirde birçok şirket ve araştırma merkezleri bulunur. Bunların dışında turistik bir kent olan Tel Aviv'de onlarca plaj, bar, kafe ve market yer alır. Kentin lakabı, sürekli akan trafiği ve sürekli açık olan mağazaları nedeniyle "uyumayan Akdeniz şehri" olarak anılır.Bir finans, sanat ve iş merkezi olan Tel Aviv; Orta Doğu'nun en büyük ikinci kent ekonomisine sahiptir. Öyle ki, dünya küresel kentler sıralamasında birçok kenti geride bırakarak 42. sıraya yerleşmiş durumdadır.Tel Aviv, dünyadaki en pahalı şehirler sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. New York'ta yaşayan gazeteci David Kaufman, şehri Akdeniz'in yeni başkenti olarak tanımlamıştır.

2010 yılında Kight Frank'in yaptığı Dünya'nın Şehirleri anketinde 34. sırada yer aldı. 2011 yılında Lonely Planet gezi rehberi tarafından Tel Aviv, favori şehirler arasında 3. seçildi. National Geographic tarafından ise Tel Aviv dünyadaki en iyi 9. kumsal şehri olarak seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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