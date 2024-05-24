Son dakika Çorum'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde meydana geldi?

Deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde insanlar tarafından araştırılıyor. Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan yer sarsıntısı kaydedildi. Afad'tan açıklama gecikmeden geldi. Deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde meydana geldi? Detaylar haberimizdedir…

ÇORUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

ÇORUM VALİSİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi. İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin hafif hissedildiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde ise Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında tavan kısmındaki sıva döküldü. Tavandan düşen sıva parçalarının yaralanmaya sebep olmadığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4,7 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.