Bu akşam oynanacak olan Real Madrid- Dortmund karşılaşmasında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Birçok kişi bu önemli karşılaşmada Arda Güler'in forma giymesini bekliyor. Arda Güler'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRID- DORTMUND MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu akşam saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, genç yetenek Arda Güler'in yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.