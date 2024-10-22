Üye Girişi
Haberler

Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan futbol maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli maçta Arda Güler'in performansını görmeyi bekliyor.

Bu akşam oynanacak olan Real Madrid- Dortmund karşılaşmasında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Birçok kişi bu önemli karşılaşmada Arda Güler'in forma giymesini bekliyor. Arda Güler'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRID- DORTMUND MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu akşam saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, genç yetenek Arda Güler'in yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Soğuk Haber Real Madrid Arda Güler Dortmund Futbol Madrid Spor

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
Isıtıcıdan çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı

Yatağın altına konulan ısıtıcı faciaya sebep oldu! 3 çocuk can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.