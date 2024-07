Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında?

Ozan Can Kökçü hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor? Ozan Can Kökçü kaç yaşında, nereli? Ozan Can Kökçü kimdir ve Ozan Can Kökçü hakkında merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

OZAN CAN KÖKÇÜ KİMDİR?

18 Ağustos 1998 doğumlu olan Kökçü, 176 cm boyunda ve 66 kilodur. Babası Halis Kökçü ile birlikte 1995 yılında Hollanda'ya göç eden Kökçü ailesi, aslen Afyonkarahisar Emirdağlıdır. Hollanda Groningen takımının altyapısında futbola adım atan Ozan Can Kökçü, Feyenoord U-19 ve U-21 takımlarında forma giymektedir. Forvet mevkisinde oynayan genç yetenek, VV Eindhoven takımında mücadele ederken, şuan Helsinki'ye transfer oldu. Her iki ayağını da kullanabilen futbolcu, dikkat çeken yetenekleriyle büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.

Türkiye Millî Takımı'na davet edilen Ozan Can Kökçü, Manchester City, Lazio ve Fenerbahçe gibi birçok takım tarafından takip ediliyor. Kardeşi Orkun Kökçü de benzer şekilde birçok kulübün transfer listesine dahil edilmiş durumda.