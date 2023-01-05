OGM 1128 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? OGM 1128 personel alımı başvuruları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü 1200 Orman Muhafaza Memuru Alımı ilanı yayımlandı. Aralık ayında yapılan duyuru üzerinde 5 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre OGM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Taşra teşkilatı 73 Şehirde 1128 Orman Muhafaza Memuru alımı yapacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman? Branş ve kadro dağlımı nasıl olacak? OGM 1128 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Orman Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 orman muhafaza memuru alımı yapılacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman? Branş ve kadro dağlımı nasıl olacak? OGM 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Sözlü ve yazılı mülakatlar hani ilerde yapılacak? Detaylar haberimizde...



OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar 26 Ocak 6 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurabilecek.

KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Müracaatta bulunanlar arasından 2022-KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip olanlar sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak.

BRANŞ VE KADRO DAĞLIMI NASIL OLACAK?

657 Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip,

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2022-KPSSP93) en az 65 puan alan, ön lisans programlarından ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun, tam teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından (yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu alan ve diğer şartları karşılayan adaylar başvuruda bulunabilecek.

SÖZLÜ VE YAZILI SINAVLAR HANGİ İLERDE YAPILACAK?

Adayların sınavları Adana, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir'de kurulması planlanan sınav merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak. Adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih, saat ve diğer bilgiler OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Sözlü ve uygulamalı sınavların başlangıç tarihi ise 1 Mart olarak planlanıyor.